В России призвали не «выдумывать» ограничения для скидок на маркетплейсах

В России не нужно «выдумывать» ограничения для скидок на маркетплейсах. Об этом в беседе с RT заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

© Газета.Ru

Он добавил, что инициатива отменить привязку скидок к способу оплаты на маркетплейсах должна рассматриваться с точки зрения антимонопольного законодательства. По мнению эксперта, это полезный инструмент маркетинга для потребителей, поскольку позволяет им экономить.

Эксперт также отметил, что на некоторые товары в стране устанавливаются минимальные цены.

«Все другие можно продавать с любыми скидками, главное, чтобы соблюдались требования к безопасности товара, в том числе чтобы товар не был просрочен. Развитие альтернативных банковских инструментов должно стимулировать запуск новых программ лояльности для потребителей со стороны крупных банков, а не борьбу с ними», — заключил Шапкин.

В Wildberries до этого назвали абсурдными предложения по ограничению скидок на маркетплейсах. В пресс-службе уточнили, что скидки дают возможность людям покупать товары дешевле, а бизнесу — продавать больше, не теряя при этом прибыли. Также скидки на способы оплаты соответствуют действующему российскому законодательству и позиции Роспотребнадзора.