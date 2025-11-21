Ozon обсуждает с банками их участие в программе лояльности маркетплейса

Ozon обсуждает с 17 банками их участие в открытой программе лояльности маркетплейса в целях создания выгодных цен для россиян.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Ozon, исходя из принципа равных условий, прозрачности и предсказуемости в октябре 2025 года открыто озвучил всему банковскому рынку предложение на равных условиях участвовать в нашей открытой программе лояльности и инвестировать в прямую выгоду для десятков миллионов россиян, сделав цены для них еще более привлекательными. В формате очень конструктивного диалога эту возможность обсуждают с нами уже 17 банков", - сказано в сообщении.

Ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы. Позже в пресс-службе Сбера уточнили, что авторы инициативы поддерживают скидки на маркетплейсах, однако связывание цены товара с конкретным платежным инструментом может вводить покупателей в заблуждение.

По словам представителя компании, банки в своем письме очень однозначно артикулировали предложение запретить на маркетплейсах любые скидки, бонусы и кешбэки в принципе. Это поднимет цены как минимум для 85 миллионов жителей страны и сдержит рост бизнеса сотен тысяч предпринимателей.