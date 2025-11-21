«Лукойл» выплатит дивиденды несмотря на санкции

Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденды в размере 397 рублей на одну акцию по итогам девяти месяцев 2025 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте центра раскрытия информации. Решения о дивидендах рынок ждал ранее, но компания перенесла обсуждение этих вопросов из-за санкций США, под которые попала.

22 октября Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против «Роснефти» и «Лукойла», сославшись на «отсутствие серьезных шагов России» к мирному урегулированию военного конфликта в Украине. Как заявлено в пресс-релизе, цель мер — «повысить давление на энергетический сектор России» и ограничить способность Кремля получать доходы для финансирования военных действий.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, ведомство санкционировало «две крупнейшие нефтяные компании России, которые финансируют военную машину Кремля», и готово предпринимать дополнительные меры в поддержку усилий администрации по достижению прекращения огня. Вашингтон также призвал союзников присоединиться к этим ограничениям.

В санкционный список включены «Роснефть» и «Лукойл», а также десятки их российских дочерних обществ, работающих в сфере разведки, добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. Все активы указанных компаний и их структур, находящиеся под юрисдикцией США или контролем американских лиц, замораживаются, а любые транзакции с ними без разрешения OFAC запрещены. Под блокировку также подпадают все компании, в которых «Роснефть» или «Лукойл» владеют 50% и более.