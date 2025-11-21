Силуанов: ряд продавцов на маркетплейсах не соблюдают закон

Ряд продавцов на маркетплейсах не соблюдают налоговое законодательство, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Есть компании, которые не в полном объёме соблюдают налоговое законодательство, и есть над чем поработать. Соответствующие меры мы с налоговой службой выработали, будем их реализовывать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчёркивала, что цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от способа оплаты. Она отметила, что подобная практика затрудняет контроль возможных злоупотреблений и создаёт нечестную конкуренцию, тогда как в Ozon и Wildberries сравнивают такие механизмы с обычными программами лояльности.