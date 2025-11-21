Какие компании объявили о банкротстве

Некоторые крупные компании объявили о банкротстве. Среди таких фирм — Modis, Белокалитвинская птицефабрика и Sonder. Подробности — в материале «Рамблера».

Modis

Российская сеть магазинов одежды Modis объявила о банкротстве через свою материнскую компанию АО «Одежда 3000». С начала 2024 года к ретейлеру поступило 17 исковых заявлений от контрагентов на общую сумму более 760 миллионов рублей, передает журнал «Генеральный Директор».

Как отмечается, суды уже рассмотрели 12 из этих дел и вынесли решения в пользу кредиторов на сумму 505 миллионов рублей. Основной кредитор компании — производитель одежды ООО «Галса». Несмотря на то, что сеть продолжает работать в 120 магазинах по всей России, она не может выполнить свои обязательства перед поставщиками. Информация о начале процедуры банкротства опубликована на «Федресурсе», что указывает на серьезные финансовые проблемы компании, пишет журнал. Ситуация усугубляется общим увеличением числа банкротств в розничной торговле.

Белокалитвинская птицефабрика

АО «Птицефабрика Белокалитвинская» намерена обратиться в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о банкротстве из-за накопившихся долгов, которые превышают 3 миллиона рублей. Основные кредиторы предприятия включают «Райффайзен Агро», Каменскую ветеринарную станцию, белгородскую фабрику упаковки, «Ветэкспресс» и «Торгсервис», передает ростовский деловой портал «Город N».

Финансовые результаты за период с 2020 по 2024 годы выявили значительные убытки, которые исчисляются десятками миллионов рублей. В 2022 году убытки составили 187,8 млн рублей при обороте в 4,3 млн рублей. В 2023 году этот показатель снизился до 158 млн рублей при обороте 12 млн рублей. В 2024 году убытки уменьшились до 60,2 млн рублей при выручке 617,9 млн рублей.

На предприятии функционируют четыре корпуса для выращивания кур-несушек, в которых содержится 154 тысячи голов. Также имеется склад для хранения яиц, оснащённый оборудованием для сортировки и упаковки. Кроме того, на территории расположены цеха для инкубации, кормления и забоя птицы.

Sonder

Канадская компания Sonder, известная своими меблированными апартаментами, объявила о банкротстве, передает tourprom.ru.

Финансовые трудности, усугубившиеся проблемами с арендным соглашением с Marriott и задержками в интеграции систем бронирования, стали причиной краха.

Дженис Сирс, временно исполняющая обязанности генерального директора Sonder, заявила, что «ликвидация неизбежна». Как уточнила она, тысячи номеров будут закрыты. Компания, работавшая в 40 городах и конкурировавшая с Airbnb, прекращает свою деятельность.