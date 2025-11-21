«Газпром» и «Северсталь» обсудили перспективы сотрудничества

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили перспективы сотрудничества компаний.

Об этом говорится в сообщении газового холдинга.

"Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. Отмечено, что "Газпром" и "Северсталь" - многолетние партнеры. Взаимодействие компаний способствует повышению конкурентоспособности отечественного топливно-энергетического комплекса и укреплению технологического суверенитета России", - сказано в сообщении.

В "Газпроме" отметили, что "Северсталь" по заказу холдинга освоила производство стальных труб большого диаметра нового поколения. Они рассчитаны на рекордное для сухопутных магистральных газопроводов давление - 150 атмосфер (14,7 мегапаскалей).

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам реализации программы научно-технического сотрудничества на 2025-2030 годы. Согласно документу, "Северсталь" обеспечит разработку и освоение производства новых видов высокотехнологичной трубной продукции для нужд "Газпрома".

Ранее генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев заявил, что компания будет претендовать на поставку труб для газопровода "Сила Сибири - 2".

Кроме того, "Газпром" обсуждал с Объединенной металлургической компании (ОМК) поставки трубной продукции для крупных инвестпроектов. Помимо этого, Трубная металлургическая компания (ТМК) выражала готовность поставлять для строительства газопровода "Сила Сибири - 2" трубы большого диаметра и соединительные детали для магистральных газопроводов, рассчитанных на давление 150 атмосфер.

РФ и КНР в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" мощностью 50 млрд куб. м. Как говорил глава "Газпрома" Алексей Миллер, при реализации проекта "Сила Сибири - 2" по новому трубопроводу в Китай транзитом через Монголию будут поступать 50 млрд куб. м газа в год.