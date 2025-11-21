Трамп не рассчитывает снимать санкции с российских нефтяных компаний

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отменять санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл".

"Я не собираюсь делать чего-либо в плане отмены санкций", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос в интервью радиостанции Fox News.

При этом он подчеркнул, что санкции в отношении российских нефтяных компаний "вступят в силу очень скоро". "Они очень мощные. Из-за них торговать нефтью станет очень трудно", - утверждал американский лидер.

Министерство финансов США 22 октября объявило о введении рестрикций против компаний "Роснефть" и "Лукойл". Вместе с тем оно опубликовало тогда ряд генеральных лицензий. Согласно этим документам, до 21 ноября разрешалось проведение с компаниями и подконтрольными им структурами некоторых операций,

направленных на прекращение взаимодействия с ними. Позднее финансовое ведомство продлило с 21 ноября до 13 декабря действие лицензий, которые разрешают проводить с "Лукойлом" некоторые операции, касающиеся зарубежных активов компании.