США разрешили российским банкам проводить операции по проекту АЭС в Венгрии

Вашингтон разрешил российским банкам проводить операции, связанные со строительством венгерской АЭС «Пакш-2». Об этом заявило министерство финансов США, пишет РИА Новости.

Ведомство выпустило общую лицензию №132, которая позволяет совершать транзакции, необходимые для реализации проекта «Пакш-2», в том числе с участием российских банков и их дочерних структур. В документе также отмечается, что разрешение действует бессрочно.

АЭС «Пакш-2» — первый российский атомный проект на территории Европейского союза. На объекте планируется строительство двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения «III+» с гарантированным сроком службы 60 лет. Основную лицензию на возведение станции венгерский регулятор выдал в августе 2022 года, подтвердив соответствие проекта строгим международным требованиям безопасности.

14 ноября генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что снятие американских санкций с проекта строительства атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии стало важнейшим политическим сигналом со стороны Вашингтона.

8 ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме сообщил, что США полностью отменят санкции против строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, из которых Вашингтон до сих пор делал только временные исключения.