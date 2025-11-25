Федун продал свой пакет акций «Лукойла»

Леонид Федун, один из основателей и крупных акционеров «Лукойла», продал принадлежавший ему пакет акций компании объемом около 10% самой нефтяной компании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, сделка была заключена в начале 2025 года. «Лукойл» отказался от комментариев по этому поводу.

19 ноября сообщалось, что Леонид Федун за €87 млн купил виллу во Франции.

В конце августа компания уже раскрыла информацию о приобретении сопоставимого пакета акций структурами группы, не называя контрагентов. Совет директоров «Лукойла» тогда признал целесообразным проведение мероприятий по погашению квазиказначейских акций в количестве до 76 млн штук.

22 августа 2022 года Федун перестал быть президентом «Спартака».

Ранее стало известно о желании «Лукойла» продать иностранный бизнес одному покупателю.