«Вкусно – и точка» решила зарегистрировать товарные знаки «Стрипсы» и «Чикен»

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» намерена зарегистрировать в России сразу несколько товарных знаков, включая такие названия, как «Стрипсы», «Чикен», «Тарт», «Комбо», «Бамбл», «Бабл», «Омлеттер» и «Айс».

По информации из электронной базы Роспатента, соответствующие заявки были поданы 21 ноября. Как сообщается в документе, заявителем выступает ООО «Система ПБО». Планируется, что под новыми знаками будут выпускаться блюда из птицы, мороженое, кондитерские изделия, напитки, омлеты, а также оказываться услуги кафе, передает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что власти помогут компании «Вкусно и точка» в случае возможного возвращения McDonald’s на российский рынок, Россия не будет «стелить дорожку» для возвращения американской компании на рынок страны.