Магазин случайно начал продавать iPad за 1300 рублей

Крупная итальянская сеть электроники MediaWorld столкнулась с масштабной ошибкой ценообразования, в результате которой новые планшеты iPad Air были проданы всего за €15 (примерно 1300 рублей по курсу на 24 ноября 2025 года, – «Газета.Ru») вместо положенных €879 (почти 80 000 рублей). Неверная цена действовала для держателей карт лояльности на протяжении 11 дней, и за это время множество клиентов успели получить технику как через онлайн-заказы, так и при личном визите в магазины. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

© Apple

Только спустя почти две недели компания осознала ошибку и разослала покупателям электронное письмо с требованием либо вернуть товар, либо доплатить разницу. В сообщении ретейлер сослался на «очевидно неверную» стоимость, предложив клиентам компромисс: оставить iPad себе, доплатив до полной цены, но со скидкой в €150 (13 600 рублей), или вернуть устройство и получить обратно €15 плюс ваучер на €20 (1800 рублей) в качестве компенсации за неудобства.

Юридические перспективы требования компании оказались спорными. С одной стороны, итальянское законодательство допускает аннулирование договора в случае явной ошибки. С другой, как отмечают эксперты, в условиях обилия рекламных акций потребитель не обязан был априори распознать в столь выгодном предложении ошибку, а не продуманный пиар-ход. Важным фактором является и то, что в официальных условиях покупки не было пункта, исключающего ответственность за ценовые неточности.

На данный момент MediaWorld ограничилась лишь email-рассылкой без официальных уведомлений, что оставляет покупателям возможность оставить технику у себя. Юристы рекомендуют клиентам, попавшим в эту ситуацию, пока не предпринимать активных действий и дожидаться дальнейшего развития событий.