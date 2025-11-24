Apple пригрозила санкциями индийским продавцам за перепродажу iPhone в Россию

Apple официально предупредила дистрибьюторов в Индии о введении строгих штрафов для розничных продавцов, которые переправляют новые iPhone, особенно модели из серии iPhone 17, в другие страны, включая Россию. Согласно новым правилам, если приобретенные телефоны будут активированы с иностранными SIM-картами в течение 90 дней после покупки, магазин столкнется с крупными штрафами и блокировкой торговых кодов.

Эксперты оценивают, что 3-5% общего экспорта iPhone из Индии происходит через неофициальные каналы, при этом почти половина таких устройств попадает в Россию, куда Apple прекратила официальные поставки после начала конфликта на Украине, сообщает индийская газета Business Standard со ссылкой на Money Control. Индийские продавцы подтверждают, что базовые модели iPhone быстро исчезают с полок или представлены в ограниченных количествах из-за массовой переориентации поставок на зарубежные рынки с более высокой маржой, включая Россию, Африку и Ближний Восток.

В октябре 2025 года экспорт iPhone из Индии составил 1,6 млрд долларов, что соответствует почти трети от общего экспорта смартфонов из страны. Эта мера Apple направлена на борьбу с серым рынком и стабилизацию внутреннего индийского рынка, где наблюдается дефицит новейших моделей. Помимо Apple подобные проблемы с серым экспортом затрагивают и другие бренды, включая Samsung.

Ритейлеры выразили недовольство тем, что новые ограничения в первую очередь затрагивают мелкие магазины, тогда как крупные сети и официальные дистрибьюторы остаются вне зоны жесткого контроля. Генеральный директор Apple Тим Кук также признал проблемы с поставками в ходе недавнего отчета компании и пообещал улучшение ситуации к декабрю 2025 года.

В сентябре iPhone 17 поступили в свободную продажу в Москве.