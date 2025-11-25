«МТС Медиа» проведет ребрендинг и сменит название

Входящий в экосистему МТС медиахолдинг «МТС Медиа» в декабре проведет ребрендинг и будет работать под новым названием «ON Медиа». Об этом в интервью Forbes сообщила руководитель компании Софья Митрофанова. По ее словам, новое имя отражает «суть бизнеса и яркую эмоцию, которую мы дарим, открывая возможности для любого вида развлечений».

Ребрендинг затронет и активы холдинга. Онлайн-кинотеатр Kion сменит написание на русскоязычное «Кион», а музыкальный сервис «МТС Музыка» и книжная платформа «Строки» выйдут на рынок как «Кион Музыка» и «Кион Строки». Все три продукта будут объединены в единую медиаподписку стоимостью 399 руб.

Продюсерский центр «МТС Live» получит независимый бренд «ON Шоу», кинопроизводство «КионFilm» перейдет под название «ON Студия», а музыкальный лейбл «МТС Лейбл» станет «ON Лейбл».

Митрофанова отметила, что изменения отражают амбиции развиваться как креативная компания, сохраняя связь с материнским брендом: «Мы подросли достаточно, чтобы получить паспорт и пойти дальше, не забывая о МТС».

Ребрендинг следует за обновлением бренда экосистемы МТС, которую теперь объединяет название Erion. Выручка холдинга «МТС Медиа» за третий квартал 2025 года выросла на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 6,9 млрд руб. За три квартала текущего года выручка компании возросла на 17%, до 20,5 млрд руб.