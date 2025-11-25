Начать маркировку мясной продукции согласились более 80% участников рынка

Пилотный проект по маркировке колбас и прочей мясной продукции и полуфабрикатов стартовал в России 24 ноября. Как сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе государственной системы маркировки "Честный знак", в эксперименте уже изъявили желание принять участие 83 компании - свыше 80% рынка - и крупные игроки, и фермерские хозяйства.

© Российская Газета

Пилот, во время которого можно протестировать нанесение цифрового кода на различные виды упаковки (гибкую и пластиковую тару, картонные короба), позволит бизнесу заранее адаптировать производственные процессы.

"Ключевая задача для производителей - отработать технологические процессы и подобрать наилучшие решения. Это возможность избежать проблем с отгрузкой продукции и принять непосредственное участие в формировании будущих стандартов", - отметила директор Ассоциации "Объединение мясопереработчиков" Екатерина Лучкина.

Эксперимент, утвержденный постановлением правительства РФ, разделен на два этапа:

До 28 февраля 2026 года опробируется маркировка готовых мясных продуктов в потребительской упаковке. В эту категорию входят мясные рулеты, карбонад, паштеты, холодец, все колбасные изделия (сосиски, сардельки, колбасы, ветчина). 83 компании, совокупная доля которых на рынке составляет более 80%, заявили об участии в этом этапе.До 31 августа 2026 года будет также вводиться маркировка полуфабрикатов и замороженной продукции. Это более широкая категория, включающая не только мясо, птицу и субпродукты, замороженную рыбу, но также замороженные овощи, фрукты, ягоды. На этом этапе начнут маркировать и готовые полуфабрикаты - пельмени, вареники, блинчики с начинкой. Во втором этапе на данный момент планируют участвовать уже 37 производителей.

"Для потребителей маркировка - это, в первую очередь, гарантия качества и безопасности. Заявления о резком скачке цен - необоснованные спекуляции, что подтверждается опытом маркировки более чем в 30 отраслях. Согласно данным Института госуправления ВШЭ, влияние на розничную цену составит всего 0,42% - для конечного потребителя это останется незамеченным", - считает Олег Павлов, председатель "Общественной потребительской инициативы".

В ЦРПТ подтверждают: влияние на цену является однократным (это главным образом расходы на установку нового оборудования). По данным Минфина России, этот "вклад" не превышает 1%. При этом ожидаемый экономический эффект очистки рынка от сомнительной продукции значителен: дополнительные доходы федерального бюджета оцениваются Институтом госуправления ВШЭ в 34 млрд рублей, а для легального бизнеса - в 78 млрд рублей за шесть лет.