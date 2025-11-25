Стало известно, когда контейнеровозы Maersk вернутся в Суэцкий канал

Датская судоходная компания Maersk возобновит грузовые перевозки по Суэцкому каналу с начала декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное соглашение представителей компании и администрации Суэцкого канала.

По словам главы управления Суэцкого канала Усама Рабиа, возвращение контейнеровозов Maersk является важным шагом на пути обеспечения устойчивости глобальных поставок. Он подчеркнул, что канал готов к приему судов и восстановлению нормального обслуживания.

Рабиа сообщил, что в 2023 году через Суэцкий канал прошло более 1,1 тысячи судов, благодаря чему удалось заработать $733 млн. В текущем году он ожидает выручку в размере $4,1 млрд.