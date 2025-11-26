Долги РЖД достигли 4 триллионов рублей. Основная часть задолженности приходится на госбанки, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Госкомпания, в которой работает около 700 тысяч человек, столкнулась с падением доходов на фоне резкого замедления российской экономики и быстрого роста стоимости обслуживания долга из-за самых высоких процентных ставок за последние два десятилетия.

По данным агентства, российское руководство обсуждает различные планы помощи РЖД, в числе которых — повышение тарифов на грузовые перевозки, увеличение субсидий, снижение налогов, введение «потолка» процентных ставок и использование средств Фонда национального благосостояния. Еще одним возможным инструментом может стать конвертация части накопленного долга в акции РЖД, которые получат банки-кредиторы.

По словам одного из источников, российские официальные лица провели встречу для обсуждения ситуации в конце ноября и планируют снова встретиться в декабре.

В «Российских железных дорогах», правительстве России и Минтрансе ситуацию не комментируют.