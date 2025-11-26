С бизнеса предложили снять лишнюю бюрократическую нагрузку

В Совете Федерации предложили внимательнее изучить вопрос «юридического дисбаланса» в требованиях к разным правовым режимам для ведения бизнеса. С такой инициативой в ходе пленарного заседания 26 ноября выступил член Комитета по экономической политике Иван Евстифеев.

По его словам, данные мониторинга, проведенного комитетом, свидетельствуют о том, что требования к отчетности сильно разнятся в зависимости от конкретного правового режима, в котором ведется бизнес. Так, салону красоты, работающему в формате юрлица, требуется 51 журнал отчетности, индивидуального предпринимателя — 25. А в случае с самозанятыми такие требования отсутствуют вовсе.

«Просим дать комитету поручение проработать вопрос дисбаланса в требованиях и условиях ведения бизнеса, — заключил Евстифеев. — Полагаем, что это важно: юрлица и ИП платят больше налогов, но при этом бюрократическая нагрузка на них тоже несопоставимая. Хотели бы внимательно этот перекос изучить и посмотреть, как его можно смягчить».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложение поддержала.