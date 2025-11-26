Активы «Лукойла» хотят купить в Европе

Власти Болгарии рассматривают возможность приобретения активов российской нефтегазовой компании «Лукойл» на территории страны.

Об этом сообщает болгарская газета BG Voice.

«Два предложения между первым и вторым чтениями [проекта] бюджета [Болгарии] свидетельствуют о готовности государства приобрести акции „Лукойла“», — пишет BG Voice.

Депутаты предлагают использовать для этого механизмы, предусмотренные пунктами закона об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами.

Ранее стало известно, что «Лукойл» ведет переговоры о продаже своих зарубежных активов из-за санкций США, пишет 360.ru. Среди потенциальных покупателей — компания IHC, которой владеет арабский шейх Тахнун бен Заид. Компания базируется в Объединенных Арабских Эмиратах.