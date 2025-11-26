Несколько миллиардов рублей взыщут с одного российского регоператора по вывозу ТКО

В официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Ивановской области сообщили о решении суда об обращении в доход государства денежных средств и имущества на общую сумму в более чем 5,6 миллиардов рублей, принадлежащих руководителю Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В региональной прокуратуре добавили, что с 2021 по 2025 год руководитель регоператора Владимир Р. организовал деятельность по обращению с ТКО через несколько аффилированных организаций, а более чем в 15 компаниях руководителем формально являлась супруга предпринимателя.

Чтобы объем вывозимого мусора и выполнение работ регоператора не контролировались, предприниматель через посредника передавал взятку руководителю регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства в размере не менее трех млн рублей.

Общий размер дохода предпринимателя за несколько лет составил примерно 2,6 миллиарда рублей. А имущество, принадлежащее подсудимому и его доверенным лицам оценивается на общую сумму в три миллиарда рублей. В прокуратуре также отмечают, что согласно условиям тарифного регулирования, прибыль регоператора не должна была за это время превысить 100 миллионов рублей.

