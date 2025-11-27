СберИнвестиции рассказали об ощущении инвесторами большей сопричастности к бизнесу

Согласно опросу СберИнвестиций, 36% акционеров считают себя полноправными совладельцами компаний, в которые вложили средства.

Исследование показало, что наибольшая доля таких инвесторов сосредоточена в Центральном, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. Среди подростков 14-17 лет этот показатель достигает 45%, что выше среднего уровня по выборке.

«Мы считаем, что мнение миноритария развивает компанию. Частные инвесторы могут донести до эмитента, во что именно они верят, какие инициативы им нравятся и предложить свои идеи для улучшения бизнеса. Нам важно долгосрочное видение, взгляд совладельца, думающего о будущем своей компании. Именно поэтому мы запустили Клуб акционеров Сбера — закрытое сообщество для инвесторов, которые владеют акциями банка в СберИнвестициях. Привилегии, бонусы, эксклюзивные мероприятия, встречи с топ-менеджментом — мы создаем среду, где инвесторы чувствуют себя не просто наблюдателями, а непосредственно частью жизни банка», — отметила руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

Так, 65% респондентов выбирают компании для инвестиций исходя из высоких темпов роста и перспективности бизнеса, тогда как 27% руководствуются интересом к определенному сектору экономики. По 26% опрошенных ориентируются на личную симпатию к бренду или следуют рекомендациям экспертов и друзей, при этом только 12% рассчитывают на быструю прибыль от новостного повода. Половина акционеров демонстрирует лояльность к продуктам компаний из своего портфеля, предпочитая их товары и услуги.

Отмечается, что 38% инвесторов сохраняют оптимизм при временных трудностях компаний, продавая лишь часть акций, а 33% продолжают инвестировать даже при сильном падении стоимости бумаг. Для усиления чувства сопричастности 44% респондентов хотели бы получать регулярные отчеты о деятельности компаний, 39% интересуются специальными предложениями от эмитентов, а 29% хотели бы участвовать в закрытых мероприятиях для акционеров.