В Казахстане "дочка" ВТБ запустила сервис для получения денег из России

Банк ВТБ (Казахстан) запустил новый сервис, позволяющий клиентам получать деньги из России по номеру телефона. Об этом сообщили в банке.

"Банк ВТБ (Казахстан) объявляет о запуске нового сервиса - "Входящие переводы по системе быстрых платежей (СБП) по номеру телефона". Теперь клиенты банка могут получать денежные переводы из банков России - участников СБП, напрямую на карту или текущий счет. Сервис работает круглосуточно, а зачисление средств осуществляется без комиссии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

"Мы стремимся сделать трансграничные переводы для граждан двух стран максимально удобными и доступными. Запуск сервиса входящих переводов по СБП - это еще один шаг к развитию современных платежных решений, которые позволяют получать деньги быстро, безопасно и без лишних затрат", - приводятся в сообщении слова Даны Конакбаевой, руководителя направления розничного бизнеса ВТБ (Казахстан).

Отмечается, что "новый сервис доступен всем клиентам банка и обеспечивает надежность операций в режиме 24/7".

Ранее в октябре Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций ввел запрет на транзакции с рядом банков из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Под санкции также попали "дочки" ВТБ в Белоруссии и Казахстане.

Санкции ЕС не окажут влияния на работу ВТБ в Казахстане, и банк продолжит оказывать услуги физическим и юридическим лицам, сообщили тогда корреспонденту ТАСС в пресс-службе "дочки" ВТБ в республике.

Агентство Казахстана по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) заявило, что ВТБ соблюдает законы страны, а включение "дочки" банка в списки рестрикций ЕС не повлияет на финансовую стабильность в стране. Также зампредседателя Национального банка Казахстана Ерулан Жамаубаев указал, что регулятор поможет дочернему банку ВТБ в республике в случае возникновения каких-либо проблем с платежами и переводами.