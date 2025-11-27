Роснано инвестировало 2 млрд рублей в развитие высокотехнологичных стартапов

Роснано инвестировало 2 млрд рублей в 2025 году в развитие наукоемких и высокотехнологичных стартапов, сообщил ТАСС генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано" Алексей Тихонов.

"Группа "Роснано" в 2025 году проинвестировала в развитие наукоемких и высокотехнологичных стартапов 2 млрд рублей. Инвестиции ориентированы на инновационные разработки, отвечающие запросам рынка и целям Стратегии научно-технологического развития РФ.

Вложения направлены как в проекты ранних стадий университетских стартап-студий, так и в более зрелые технологические наукоемкие проекты, находящиеся в периметре Группы "Роснано", - сказал он.

По его словам, до конца года общая сумма инвестиций достигнет 2,3 млрд рублей.

Он отметил, что ФИОП и Группа "Ронано" "в целом - это исторически первый в России профильный инвестор в научные разработки".