Ozon отреагировал на идею банков об отмене скидок на маркетплейсах

Идея запрета скидок на маркетплейсах, выдвинутая российскими банками, является проявлением двойных стандартов и нарушает принципы честной конкуренции. Об этом РБК заявили в пресс-службе Ozon.

В компании подчеркнули, что инициатива пяти банков негативно отразится на десятках миллионов покупателей, которые будут вынуждены платить больше. При этом банки продолжают предоставлять скидки и бонусы в рамках своих собственных систем.

«Предлагая запретить маркетплейсам скидки, банки вводят двойные стандарты. Они считают, что им можно предоставлять скидки и бонусы своим клиентам, а маркетплейсам нельзя», — заявили в Ozon.

В компании отметили, что не согласны с контраргументом о несопоставимости масштабов торговых площадок банков и крупных маркетплейсов. По данным Ozon, торговые площадки банков действительно значительно уступают по всем параметрам, несмотря на крупные инвестиции в их развитие.

В Ozon уверены, что через обращение к регуляторам банки пытаются снизить конкурентные риски в борьбе с маркетплейсами. Компания призвала кредитные организации присоединиться к программе лояльности наравне с «Озон Банком» вместо ограничения конкуренции.

В ноябре 2025 года ЦБ после жалоб крупных банков предложил Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать на своих площадках продукты дочерних банков и менять цену товара в зависимости от способа оплаты — то есть давать спецскидки при оплате «своей» картой. Аргумент регулятора сводился к тому, что такие программы лояльности дают маркетплейсам и их банкам заведомо неконкурентное преимущество и искажают рынок финуслуг и торговли, поэтому ФАС предлагается сделать дополнительным контролером в этом вопросе.

Минэкономразвития сейчас держит паузу: письмо ЦБ официально на рассмотрении, в ведомстве подчеркивают, что любые ограничения скидок и программ лояльности надо оценивать комплексно в рамках уже принятого закона о платформенной экономике, который и так позволяет правительству задавать правила игры по ценам на маркетплейсах.