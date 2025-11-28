В ВТБ опровергли идею конвертацию долгов РЖД в акции

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов опроверг обсуждение конвертации части долга РЖД в акции в ответ на вопрос корреспондента Frank Media.

Об этом Пьянов заявил во время звонка с журналистами по отчетности банка за октябрь.

«То, что вы описываете, абсолютно не соответствует действительности», — сказал он.

В начале этой недели источники Reuters сообщили , что правительство изучает способы поддержки РЖД. По словам собеседников, власти рассматривают несколько вариантов снижения долга госкомпании в 4 трлн рублей, включая повышение тарифов на грузоперевозки, рост субсидий, снижение налогов и использование средств Национального фонда благосостояния (ФНБ). Среди идей, которые пока не обсуждались на правительственном уровне, — ограничение ставок по кредитам до 9% или конвертация 400 млрд рублей долга в акции.

Позже министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что в компании ведется обсуждение реструктуризации долга, но упомянул, что «средства ФНБ предусматриваются на определенные цели — в случае снижения цены нефти ниже базовой, на технологические приоритеты».

Согласно отчетности РЖД, чистый долг госкомпании на конец первого полугодия достигал 3,3 трлн рублей, краткосрочная часть — почти 1,8 трлн рублей. Почему долг вырос примерно на 700 млрд рублей всего за полгода, неясно, отмечает Reuters.