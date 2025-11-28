Visa пытается зарегистрировать в России еще три товарных знака

Американская компания Visa пытается зарегистрировать в РФ еще три товарных знака Visa, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки поступили 25 ноября 2025 года из США от компании "Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн". Товарные знаки регистрируется по трем классам (№ 3, 8, 43) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - уходовые средства за лицом и телом, холодное оружие и оказание услуг временного проживания.

Ранее корреспондент ТАСС выяснил, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак американской компании Visa по семи классам МКТУ.

Международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно приняли решение ограничить работу в России весной 2022 года в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом карты Visa и Mastercard всех российских банков продолжили работать внутри РФ, средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. С 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК.