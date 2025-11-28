Путин подписал закон о помощи главному должнику России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении налоговой помощи одному из крупнейших налогоплательщиков в стране — энергохолдингу «Газпром», который продолжает испытывать серьезные финансовые трудности. Утвержденный главой государства документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Мера предусматривает предоставление компании долгосрочные вычеты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Подобное станет возможным в результате изъятия части доходов независимых производителей. Дополнительные денежные средства у последних, как ожидается, появятся в связи с опережающей индексацией оптовых цен на газ, которые регулируются правительством, на три процентных пункта ежегодно в течение трех лет.

Размер вычета по НДПИ с ноября 2026-го по июль 2027 года составит 2,44 миллиарда рублей в месяц, далее по 31 июля 2028 — 3,5 миллиарда, а потом — еще 5,5 миллиарда. В результате «Газпром» в течение нескольких лет сможет рассчитывать на получение дополнительных 64 миллиарда рублей. Статс-секретарь-замминистра финансов России Алексей Сазанов допускал, что эта льгота может сохраниться как минимум до 2034 года, она будет предоставляться ежемесячно.

СФ одобрил закон о налоговом вычете для "Газпрома"

За счет подобных мер правительство намерено оказать поддержку энергогиганту, который по итогам 2024 года оказался главным должником России. За этот период совокупный объем обязательств «Газпрома» достиг 6,047 триллиона рублей, а суммарный убыток по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) — 1,076 триллиона.

В 2025 году холдинг продолжит испытывать серьезные финансовые трудности. За первые девять месяцев его выручка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) просела на 4,5 процента год к году, сократившись до 7,17 триллиона рублей.

Эксперты связывают такую динамику в первую очередь с почти полной потерей европейского энергорынка, который до ввода западных санкций считался для компании ключевым. На этом фоне руководство компании задумалось о массовом сокращении сотрудников Центрального аппарата и распродаже некоторых активов, включая нефтехимический комплекс в Башкирии «Газпром нефтехим Салават». К таким действиям, отмечали аналитики, руководство холдинга подтолкнула угроза финансовой дыры к 2034 году в размере 15 триллионов рублей.