Ozon внедрил автоматические чаевые для пунктов выдачи

Маркетплейс Ozon запустил функцию чаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов. При этом сервис по умолчанию запоминает первую настройку клиента и может автоматически списывать деньги при последующих визитах. Это следует из раздела справки «Чаевые сотруднику пункта выдачи», опубликованной на сайте компании.

После того как покупатель один раз оставит чаевые, система сохраняет сумму и карту списания клиента, а также устанавливает эти параметры как вариант по умолчанию. В правилах маркетплейса указано, что в этом случае деньги будут списываться каждый раз при получении человеком заказов в выбранном пункте выдачи. Если за один визит покупатель забирает несколько заказов, то чаевые списываются один раз.

Отказаться от чаевых или поменять сумму клиент может только до получения заказа или в течение 15 минут после него. По истечении данного времени вернуть уже списанные средства, согласно описанию сервиса, нельзя.

