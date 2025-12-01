Ирак предложил США заменить «Лукойл» в разработке крупнейшего месторождения нефти

Министерство нефти Ирака предложило американским нефтегазовым компаниям заменить попавший под санкции «Лукойл» в разработке крупнейшего в стране месторождения нефти «Западная Курна-2». Об этом ведомство сообщило в социальной сети Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Передача управления месторождением американской нефтяной компании отвечала бы взаимным интересам. Способствовала бы стабильности мировых рынков и обеспечила бы непрерывность добычи иракской нефти», — указано в сообщении.

Отмечается, что права на разработку получит компания, которая одержит победу в конкурсе. Ведомство не стало раскрывать компании, которые могут занять место «Лукойла».

Ранее компания «Лукойл» распустила наблюдательный совет после санкций США. Роспуск совпал с решением избавиться от международных активов, работа которых будет заблокирована после вступления санкций в силу.