«Яндекс маркет» снизит комиссии для продавцов

"Яндекс маркет" установит сниженную комиссию для продавцов и ограничит применение собственных скидок.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе маркетплейса.

"Яндекс маркет" начнет тестировать новую модель работы с продавцами. Маркетплейс установит сниженную комиссию за размещение и ограничит применение собственных скидок", - говорится в сообщении.

Первой в рамках эксперимента станет категория "товары для красоты". Для продавцов, хранящих товары на складах "Яндекс маркета", а также работающих по модели "Экспресс", комиссия будет составлять 5%. Для тех, кто продает со своего склада - 12%. Ранее максимальный уровень комиссий в категории был 48%. Также продавцы на FBS - модели сотрудничества с "Яндекс маркетом", при которой продавец управляет хранением, сборкой и отправкой заказов, могут воспользоваться дополнительной скидкой: при среднем времени отгрузки склада в 36 часов за неделю - минус 4 процентных пункта, при 28 часах - 7.

Маркетплейс также ограничит собственные скидки на товары сверх цены партнеров - стоимость на витрине определяет сам продавец. При этом покупатели по-прежнему могут воспользоваться экосистемными предложениями и промокодами.

"Мы слышим запрос продавцов, предлагаем им сотрудничать по-новому - низкая комиссия, максимальный контроль над ценой их товара. Рассчитываем, что отношения будут прозрачными и предсказуемыми", - отметил финансовый директор "Яндекс маркета" Владислав Склянов.

Тестирование новой модели будет поэтапным. Сначала маркетплейс проанализирует изменения в выбранной категории, обратную связь от партнеров и в случае позитивных результатов будет готов масштабировать модель на все остальные категории в первой половине 2026 года, сказали эксперты.