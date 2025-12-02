ЦБ продлил право банков на «санкционную тайну»

Мера призвана защитить их от потенциальных ограничительных мер со стороны иностранных государств

Банк России принял решение продлить до 31 декабря 2026 года право кредитных организаций не раскрывать информацию, которая может быть чувствительна к внешним санкциям. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

Мера призвана защитить российские банки от потенциальных ограничительных мер со стороны иностранных государств. В перечень засекреченных сведений, в частности, входят данные о структуре и составе акционеров, их долях в уставном капитале, информация о дебиторах и кредиторах. Также банкам разрешено не публиковать данные о лицах, входящих в состав органов управления, и сведения о рисках и сделках, раскрытие которых может спровоцировать введение санкций.

Помимо этого, до конца 2026 года продлевается возможность не раскрывать информацию об иных должностных лицах, а также существенные условия реорганизации кредитных организаций и часть сведений о значимых фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемых в формах слияния, присоединения и преобразования.

При этом для банков сохраняется обязанность раскрывать финансовую отчетность, но без включения в нее чувствительных к санкционному риску данных. Кредитные организации, не являющиеся эмитентами, также продолжат иметь право полностью не раскрывать свою МСФО-отчетность и аудиторское заключение по ней.