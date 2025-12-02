Американский нефтегигант захотел купить активы «Лукойла» в Ираке

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil сообщил Министерству нефти Ирака о желании приобрести контрольный пакет акций российской нефтяной компании «Лукойл» в месторождении Западная Курна — 2. Об этом со ссылкой на несколько источников в ближневосточной стране пишет Reuters.

© Lenta.ru

До этого ведомство объявило, что начало переговоры с потенциальными американскими покупателями по поводу доли «Лукойла» в крупнейшем в стране месторождении, но не уточнило, с какими.

Российская компания объявила о намерении продать весь зарубежный бизнес после того, как попала в конце октября в санкционный список США, что сделало невозможным продолжение деятельности за границей. В Багдаде объяснили желание передать право на разработку Западной Курны — 2 именно американской компании тем, что такая смена собственника обеспечит непрерывность добычи сырья и сохранение доли Ирака на мировом рынке.

Накануне, 1 декабря, стало известно, что международный энергетический трейдер Gunvor Group — первый претендент на покупку международного бизнеса «Лукойла» — полностью сменит руководство и собственников.

Торбьерн Торнквист уйдет в отставку и продаст свою долю, составляющую 85 процентов, менеджменту, после чего лишится всех связей с Gunvor. Руководителем компании станет американец Гэри Педерсен, пришедший в нее в прошлом году. До этого СМИ выяснили, что отказ Минфина США согласовать сделку с «Лукойлом», а также форма, в которой это решение было выражено (трейдер был назван в социальных сетях «кремлевской марионеткой»), стало шоком для руководства Gunvor.