Крупный застройщик решил занять миллиарды рублей

Российский девелопер «Самолет» решил занять миллиарды рублей, чтобы перестроить структуру своего долга. Об этом сообщает Telegram-канал «Домострой».

Совет директоров крупного застройщика одобрил запуск программы облигаций 002Р. Верхний лимит составит 300 миллиардов рублей. Это чуть больше суммы, что компания должна всем своим кредиторам (порядка 290 миллиардов). В основном, займодателями «Самолета» являются банки.

«Финансовые дела у головной компании не очень, а на счетах почти пусто, поэтому банки, возможно, кредитовать "Самолет" опасаются», — отмечают авторы.

Попытка занять у рынка, при условии, что в ценные бумаги девелопера кто-то поверит, позволит компании перестроить структуру долга. «Самолет» сможет выпускать несколько серий облигаций с разными сроками, объемами и условиями.

Как стало известно ранее, в 2025 году выручка девелопера выросла почти в полтора раза (плюс 54 процента), однако чистая прибыль снизилась в восемь раз — 218,9 миллиона против 1,7 миллиарда рублей. Объемы денег на счетах сократились почти в 180 раз, и свободные средства составляют лишь 0,02 процента. Компании пришлось даже урезать управленческие расходы с миллиарда до 461 миллиона, что говорит о сильной оптимизации внутри компании.

«Самолет» — один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке и в других регионах страны.

Годом ранее застройщик жаловался в Генпрокуратуру на «потребительский экстремизм». Покупатели стали массово взыскивать с застройщиков средства в связи с якобы некачественной постройкой и отделкой квартир, посетовали в компании.