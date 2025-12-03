Бывший владелец Pornhub заинтересовался зарубежными активами «Лукойла»

Крупный австрийский предприниматель Бернд Бергмайр рассматривает возможность покупки зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл», пишут обозреватели Америка Эрнандес, Дмитрий Жданников и Тимоти Гарднер в статье для Reuters.

Накануне стало известно, что «Лукойл» ведет переговоры о продаже своих зарубежных активов из-за санкций США против нефтяных корпораций России. В списке потенциальных покупателей — арабский шейх Тахнун бен Заид и власти Болгарии.

Авторы статьи пояснили, что Бергмайр в прошлом владел контрольным пакетом акций компании, занимающейся развлечениями для взрослых. Среди подразделений компании был и портал Pornhub.

По данным обозревателей, бизнесмен обратился в Министерство финансов США с предложением о покупке международных активов «Лукойла».

Бергмайр отказался раскрывать детали, заметили журналисты. Вместе с тем, он рассказал, что считает Lukoil International «отличной инвестицией».

Авторы статьи напомнили, что в рейтинге The Sunday Times Rich List за 2021 год состояние бизнесмена оценивалось в £1,2 млрд. Они добавили, что стоимость зарубежного бизнеса российской компании эксперты оценивают как минимум в десять раз выше.