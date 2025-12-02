«Газпром» обновил рекорд поставок газа в Китай

Суточный объем газа, отправленного по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай, превысил установленные контрактом нормы, а также установил новый максимум.

Компания «Газпром» объявила об очередном обновлении рекорда суточных поставок природного газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» 1 декабря. Объем поставленного газа превысил те значения, которые оговаривались в контрактных обязательствах компании по экспорту топлива в Китай, передает ТАСС.

В сообщении пресс-службы холдинга отмечается: «Поставленный объем превысил контрактные обязательства «Газпрома».

Ранее в течение текущего года компания уже несколько раз фиксировала максимальные значения прокачки газа по маршруту.

«Сила Сибири» остается ключевым экспортным газопроводом «Газпрома» для поставок на азиатские рынки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, объем суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 6 ноября превзошел контрактные обязательства и вновь обновил исторический максимум.

Компания «Газпром» в октябре обновила исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по этому трубопроводу третий раз за месяц. Газопровод «Сила Сибири – 2» станет новым системообразующим маршрутом для экспорта российского газа в Китай.