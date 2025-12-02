Google зарегистрировала в России связанный с ИИ бренд

Американская корпорация Google 2 декабря зарегистрировала в Роспатенте бренд Google Vids. Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Сообщается, что права на товарный знак будут закреплены за компанией до мая 2034 года. В документах указаны возможные варианты использования бренда: незагружаемое программное обеспечение для создания, редактирования, передачи и обмена короткими интерактивными видео через Интернет и другие коммуникационные сети.

«Google Vids — приложение для видеомонтажа, которое позволяет создавать ролики при помощи искусственного интеллекта. Сервис представили весной 2024 года», — поделились эксперты.

В Rusprofile также уточнили, что российское юрлицо Google с июля 2022 года находится в процессе банкротства.

Ранее сообщалось, что приостановивший официальные продажи машин в России южнокорейский концерн Hyundai Motor подал четыре новые заявки на регистрацию товарных знаков в стране. Речь идет о товарных знаках, которые относятся к 12, 37, 9 и 16 классам Международной классификации товаров и услуг.