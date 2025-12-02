Путин передал в собственность Петербурга 100% акций "Ленфильма"

Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций киностудии "Ленфильм" из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В президентском указе говорится, что киностудию решено передать в собственность Петербурга в целях развития кинопроизводства. Ожидается, что весь процесс передачи продлится не больше 6 месяцев.

Ранее глава Северной столицы Александр Беглов назвал это решение важным шагом в сохранении и развитии национального кинематографа. По его словам, киностудия станет производственной базой для любых кинокомпаний.

Беглов напоминал, что после распада СССР "Ленфильм" переживал непростые годы, но в новом качестве он будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности и воспитывать любовь к Родине.