Prada завершила сделку по покупке Versace

Capri Holdings Limited объявила о завершении сделки по продаже модного дома Versace компании Prada за $1,375 млрд. О соглашении Capri сообщала весной 2025 года, а в сентябре сделку одобрила Европейская комиссия.

© Zuma / ТАСС

Компания отмечает, что вырученные средства будут направлены на погашение большей части долговых обязательств, что укрепит финансовое положение и обеспечит больше стратегической гибкости. Capri продолжит развивать бренды Michael Kors и Jimmy Choo, рассчитывая стабилизировать бизнес в текущем году и вернуться к росту к 2027 финансовому году.

После перехода Versace в структуру Prada исполнительным президентом бренда станет Лоренцо Бертелли. Глава Capri Джон Д. Айдол выразил признательность команде Versace и отметил вклад Донателлы Версаче и топ-менеджеров в развитие дома моды, подчеркнув, что Prada является оптимальным партнером для дальнейшего масштабирования бренда.