Путин: доход банковского сектора РФ в 2025 году ожидается в 3,2-3,5 трлн рублей

Президент России Владимир Путин сообщил, что доход российского банковского сектора в 2025 году ожидается в 3,2-3,5 трлн рублей.

"В 2022 году с около нулевым финансовым результатом отработали, то [тогда] 200 млрд была прибыль. В 2023-м она составила 3,2 трлн, в 2024-м - 3,8 трлн. По прогнозу Банка России, по итогам 2025 года банковский сектор отработает с прибылью 3,2-3,5 трлн рублей", - сказал президент на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Глава государства отметил, что необходимо наращивать вклад банковского сектора в развитие отечественной экономики.

"Убежден, необходимо наращивать вклад банковского сектора в развитие отечественной экономики, наших территорий и населенных пунктов, повышать отдачу, эффект для реального производства от использования кредитных ресурсов. При этом очень важно, чтобы средства банков и прибыль, сбережения граждан, компаний направлялись на воплощение бизнеса и идеи не только в мегаполисах и центрах деловой жизни, а повсеместно во всех регионах Российской Федерации", - сказал он.

Президент добавил, что каждый из субъектов РФ уже имеет региональный инвестиционный стандарт.