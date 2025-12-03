Банк России допустил возможность отложить корректировку закона о платформенной экономике, который еще называют законом о маркетплейсах, из-за продолжающегося спора между онлайн-платформами и банками. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление зампреда регулятора Алексея Гузнова.

Комментируя ситуацию, он отметил, что ключевой вопрос касается механизма оплаты товаров на маркетплейсах. По его словам, «позиции банков, по меньшей мере, услышали», при этом есть иные участники — в том числе банки, работающие внутри экосистем маркетплейсов.

Гузнов подчеркнул, что ЦБ уже сформулировал свои предложения, а обсуждение вопроса активно ведется в публичной сфере. По его оценке, решения о корректировке закона или о переносе изменений «появятся в самое ближайшее время».

На этой неделе первый зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин рассказал, что регулятор выступает как за предоставление скидок маркетплейсами, так и за наличие у покупателей возможности использовать разные платежные инструменты.

Ранее позиция регулятора была более жесткой. На форуме ЦБ «Фокус на клиента» глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что скидки, которые платформы предоставляют при оплате картами аффилированных с ними банков, — «не совсем справедливая конкуренция», поддержав критику главы Сбера Германа Грефа.

Центробанк выступает за разные способы оплаты на маркетплейсах

20 ноября стало известно, что руководители «Сбера», ВТБ, «Т-Банка», «Альфа-банка» и «Совкомбанка» направили письмо в правительство и профильные ведомства. В нем они предложили запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате картами банков, входящих в их экосистему.