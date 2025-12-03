Глава ВТБ анекдотом прокомментировал спор банков и маркетплейсов

Глава ВТБ Андрей Костин, комментируя спор банков и маркетплейсов, рассказал анекдот про нищего.

"Как в том анекдоте, когда нищий семечками торгует, а у него доллар попросил другой нищий. Он говорит: «У меня договор с Bank of New York, что я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует». Так и здесь. У каждого своя роль должна быть. Когда вы обращаетесь в маркетплейс и вам говорят, что этот товар стоит 100 рублей, если вы платите карточкой ВТБ, а 90 [рублей] - если вы платите карточкой такого-то банка нашего, то это является не совсем добросовестной конкуренцией и неравными условиями", - сказал банкир.

В интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ "Россия зовет!" он отметил, что у банков "нет какого-то враждебного настроя" к коллегам из маркетплейсов, но обратил внимание на то, что ни в одной стране мира им не разрешили создавать свои банки. Более того, банкам в Китае, когда они сильно развили свои финансовые механизмы, "дали по рукам", добавил глава ВТБ.

Позиция ЦБ РФ и крупных банков

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что скидки маркетплейсов, которые предоставляют собственные банки этих площадок, создают не вполне честные условия конкуренции. Она направила письмо в Минэкономразвития, предложив ограничить возможность маркетплейсов менять цены в зависимости от способа оплаты, а также запретить им продавать финансовые продукты дочерних банков.

Со своей стороны главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы.

Объединения предпринимателей в свою очередь попросили главу ЦБ "воздержаться от шагов, которые могут привести к ограничениям развития платформенной экономики, а также создать на базе Банка России рабочую группу с представителями платформ и отраслевых объединений по обсуждению программ лояльности на российском финансовом рынке". Маркетплейсы заявляли, что считают предлагаемые регулятором меры излишними и рассчитывают, что после обсуждений и получения дополнительных данных ЦБ сможет сформировать более сбалансированный подход.