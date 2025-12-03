«Найдут свой путь»: санкциям против российских нефтяных компаний предрекли крах

Санкции США в отношении «Лукойла» и «Роснефти» существенно, но временно повлияют на их деятельность. Для полной остановки поставок российской нефти потребуется введение дополнительных вторичных санкций, считают аналитики Kpler.

Несмотря на политические ограничения, основные импортеры продолжают приобретать российскую нефть из-за ее экономической выгоды. В ближайшее время около 1,2–1,4 миллиона баррелей российской нефти ежедневно могут оказаться под угрозой. Например, Индия сократит импорт на 800 тысяч баррелей, говорится в материале.

Как отмечается, чтобы скрыть закупки, Индия будет использовать посредников и перевалку в море, при этом скидка на российскую нефть марки Urals останется на уровне $6 за баррель или даже увеличится.

Китайские государственные компании станут более осторожными, однако частные нефтеперерабатывающие заводы вскоре возобновят закупку нефти по трубопроводу ВСТО. Это приведет к снижению экспорта на 300–400 тыс. баррелей в сутки в ближайшие месяцы. При этом трубопроводный экспорт российской нефти останется вне зоны действия санкций.

Специалисты подчеркивают, что в будущем турецкие компании будут сотрудничать только с российскими предприятиями, не попавшими под санкции, такими как «Татнефть», «Русэкспорт», MorExport и Alghaf Marine, связанные с «Лукойлом». Под санкции подпадают не сами российские нефтяные поставки, а их основные поставщики, подчеркивают в Kpler.

Ожидается, что пауза в закупках продлится до конца января 2026 года. Однако российская нефть все равно найдет путь, чтобы попасть на рынок, заключает агентство.