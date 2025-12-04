Минфин и ФНС изменят процедуру обжалования налоговых решений

Правительство планирует кардинально изменить процедуру досудебного обжалования бизнесом решений налоговых органов, сделав ее состязательной и публичной, пишут «Ведомости» со ссылкой на дорожную карту по направлению «Регистрация бизнеса и налогообложение». Минфин и ФНС должны подготовить поправки в Налоговый кодекс к 2027 году. Документ входит в национальную модель ведения бизнеса до 2030 года.

Новый механизм будет применяться по специальному заявлению налогоплательщика. Компании смогут лично присутствовать при рассмотрении жалоб, а решения по ним станут публиковать в полном объеме на сайте налоговой службы. Концепцию поправок планируют обсудить с бизнес-сообществом и профильными ведомствами, следует из материалов.

Разрешать споры будет коллегия налоговых арбитров из сотрудников службы, говорится в документе. Власти намерены заранее оценить нагрузку на арбитров и создать фильтры для категорий жалоб, которые попадут под новый порядок. Среди критериев могут быть размер госпошлины, сумма спора и категория налогоплательщика.

По дорожной карте, бизнес-омбудсмен при президенте, его аппарат и региональные уполномоченные получат право защищать интересы налогоплательщиков в такой процедуре. В дальнейшем эту функцию усилят, наделив процессуальными правами общественного представителя аппарата омбудсмена. ФНС к началу 2027 года должна разработать регламент с детальным описанием рассмотрения жалоб по обновленной процедуре и вовлечения в процесс общественного представителя.

Сейчас действующая система часто воспринимается компаниями как «аффилированная», поскольку жалобу рассматривает то же ведомство, чье решение обжалуется, отмечает гендиректор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Процедура письменная и несостязательная — налогоплательщик не может напрямую участвовать в процессе и задавать вопросы, как в суде, добавляет он.

На региональном уровне жалобы удовлетворяют редко — обычно не более чем в двух случаях из десяти и то частично, говорит эксперт. Действующий порядок воспринимается бизнесом как «свой против своих», где вышестоящий орган склонен защищать позицию нижестоящего, соглашается партнер Б1 Дмитрий Книженцев.

За первое полугодие нынешнего года в арбитражные суды первой инстанции поступило 1589 налоговых дел, что немногим меньше показателя аналогичного периода прошлого года — 1612, писало издание в октябре. Сумма удовлетворенных требований за этот период достигла 3 млрд рублей, что в десять раз больше показателя аналогичного периода 2024 года. При этом заявленные требования в нынешнем году составили 15 млрд рублей против 2,17 млрд рублей за первое полугодие прошлого года.

В 2024 году было подано 485 досудебных жалоб, что на 7,1% меньше показателя 2023 года, следует из данных ФНС. Удовлетворили 26,6% из них, или 129 жалоб. Сумма требований по ним составила 57,4 млн рублей.