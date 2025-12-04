Совладелец Совкомбанка призвал запретить банкам владеть маркетплейсами

Необходимо ввести симметричные ограничения для банков и маркетплейсов в сфере развития их экосистем. Об этом в четверг, 4 декабря, заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

По словам банкира, ограничения для банков и маркетплейсов должны быть зеркальными, а спорные практики в экосистемах обеих сфер необходимо устранить как можно скорее. Хотимский отметил, что банк готов принять любой вариант, который выберет государство, при условии, что это принесет пользу потребителю, обеспечив ему выбор и равные низкие цены.

— Мы за любой вариант, который выберет государство, главное, чтобы выиграл потребитель, — передает слова представителя Совкомбанка РБК.

Эти слова Хотимского стали ответом на заявление предправления Вайлдберриз банка Георгия Горшкова. Он считает, что если финорганизации считают нужным ориентироваться на зарубежную практику по запрету маркетплейсам иметь свои банки, то стоит соблюсти и вторую часть этого механизма, согласно которой банки не могут иметь свои экосистемы.

Предприниматели обратились к председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой не запрещать предоставлять скидки на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты, который выбирает клиент. Это письмо подписали руководители шести крупных предпринимательских объединений.

Изначально инициатива поступила от глав Сбербанка, ВТБ, «Т-банка», «Альфа-банка» и «Совкомбанка». Они обратились с предложением запретить маркетплейсам ввод прямых скидок. Набиуллина позже отметила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты.