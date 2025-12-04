Путин: многие американские компании хотят вернуться в Россию

Многие американские компании, которые ушли с российского рынка, теперь хотят вновь вернуться в Россию. На это указал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

"Я покажу вам некоторые письма, которые шлют нам американские компании. Они ждут, когда все проблемы решатся, чтобы вернуться. Они этого очень хотят", - сказал российский лидер.

Интервьюер удивилась. "Почему вы удивляетесь? Многие действительно хотят вернуться", - сказал Путин. Он отметил, что в письмах компании просят Россию "не забывать об их существовании".