Путин рассказал о письмах американских компаний

Американские компании после ухода из России направляли в Москву письма с просьбами не забывать о них, рассказал журналистам президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РБК.

В 2022 году многие западные компании торжественно объявили об уходе с российского рынка. Среди них были технологические гиганты, компании-производители молочных продуктов, пивоваренные концерны, заметили журналисты.

Представители компаний признали, что желают снова инвестировать в Россию и работать с ней, но ждут окончания конфликта на Украине.

«Они говорили нам, чтобы мы не забывали о них. У нас есть письма от американских компаний с просьбой не забывать об их существовании и возобновить сотрудничество», — разъяснил Путин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил ранее, что по каждой компании индивидуально будет «принимать решения специальная комиссия».