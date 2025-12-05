Сделка века: Netflix покупает Warner Bros. Discovery

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о приобретении компании Warner Bros. Стриминговой гигант заплатит $82,7 млрд, сделку планируют закрыть до конца сентября 2026 года. Соглашение ещё должны будут проверить американские антимонопольные органы.

Отныне Netflix принадлежат все активы WB — от культовой коллекции фильмов XX века до «Гарри Поттера», «Властелина колец», произведений DC про Супермена и Бэтмена, «Игры престолов» и всего холдинга HBO. Сделку уже прокомментировал глава Netflix Тед Сарандос.

«Наша миссия всегда заключалась в том, чтобы развлекать мир. Объединив невероятную библиотеку шоу и фильмов Warner Bros. — от вечной классики вроде «Касабланки» и «Гражданина Кейна» до современных любимцев в духе «Гарри Поттера» — с нашими культурно определяющими проектами, такими как «Очень странные дела», «Кейпоп-охотницы на демонов» и «Игра в кальмара». Вместе мы можем дать зрителям больше того, что они любят, и помочь определить следующую эру повествования».

Это одна из крупнейших сделок в киноиндустрии за многие годы. Пока неясно, как Netflix распорядится своими активами, однако фильмы WB продолжат выходить в мировых кинотеатрах.