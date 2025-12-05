Назван предельный срок работы АЗС «Лукойла» в одной стране

АЗС «Лукойла» в Румынии смогут легально работать до апреля 2026 года. Предельный срок работы заправок назвала министр иностранных дел страны Оана Цою, ее цитирует РИА Новости.

По словам главы ведомства, правительство приняло необходимые меры,чтобы АЗС могли работать легально, выплачивать зарплату и приобретать акции. Ближайшие несколько месяцев сотрудники компании могут не переживать, что останутся без средств к существованию. Власти располагают инструментами для контроля за деятельностью компании, подчеркнула она.

По словам министр энергетики Богдана Ивана, Румыния обсуждает продажу активов «Лукойла» на территории страны с экономическими агентами, которые могли бы стать потенциальными покупателями. Власти страны хотели бы купить нефтеперерабатывающий завод в Плоешть и более 300 заправок.

Великобритания ввела санкции против российской нефтяной компании 15 октября. Неделю спустя США включили в санкционный список компанию и ее дочерние предприятия.

4 декабря Минфин США продлил срок международных операций с российской нефтяной компанией «Лукойл» до 29 апреля 2026 года. Разрешены операции для покупки товаров и услуг или технического обслуживания, эксплуатации и ликвидации физических автозаправочных станций, расположенных за пределами РФ.