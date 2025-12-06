"Газпром экспорт" подал иск к "дочке" Uniper

"Газпром экспорт" подал в российский суд иск к "дочке" германской Uniper - компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, которая владеет долей 20% в сухопутном продолжении "Северного потока" - газопроводе OPAL. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление 5 декабря поступило в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Иные подробности в картотеке отсутствуют.

Компания Lubmin-Brandov Gastransport GmbH является дочерним подразделением Uniper Global Commodities SE. Ей принадлежит доля 20% в газопроводе-отводе OPAL, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией. Его пропускная способность составляет 36 млрд куб. м в год.

Технически газопровод эксплуатируется компанией GASCADE Gastransport GmbH (входит в SEFE, которая до национализации правительством ФРГ называлась Gazprom Germania и являлась дочерней структурой "Газпрома"), владеющая 80% в проекте через компанию W&G Transport Holding. Это бывшее совместное предприятие германской Wintershall Dea и "Газпрома", которое в 2023 году было передано GASCADE.