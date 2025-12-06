Мировой рынок чипов в 2026 году приблизится к триллиону долларов

Рынок полупроводников продолжает демонстрировать стремительный рост и вплотную приблизится к исторической отметке в один триллион долларов к 2026 году. Согласно обновлённому прогнозу отраслевой организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), в следующем году объём продаж составит 975 миллиардов долларов.

Ожидается, что по итогам 2025 года мировой рынок чипов вырастет на 22,5%, достигнув 772 миллиардов долларов. Этот показатель на 45 миллиардов превышает предыдущий прогноз, сделанный в июне. Наибольший рост продемонстрируют регионы Северной и Южной Америки, а также Азиатско-Тихоокеанский регион, где ожидается подъём на 25-30%. В Европе рост будет более скромным — около 6%, а в Японии прогнозируется спад на 4%.

Ключевым драйвером роста остаётся сегмент интегральных микросхем. В 2025 году продажи в этой категории, по прогнозам, увеличатся на 25,6% до 677,85 миллиардов долларов, а в 2026 году — ещё на 29%, достигнув 874,3 миллиардов. Особенно ярко будет расти рынок чипов памяти: в 2025 году на 27,8% до 211,6 миллиардов, а в 2026 году — на рекордные 39,4% до 294,8 миллиардов долларов.