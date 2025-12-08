Российский бизнес переезжает в Киргизию

Юристы заметили увеличение числа запросов россиян на регистрацию компаний в Киргизии. Эта юрисдикция уже несколько лет пользуется популярностью у российского бизнеса. Во-первых, это единое таможенное пространство, и нет больших проблем с перемещением товаров между странами. Во-вторых, киргизские банки не находятся под санкциями и не считаются токсичными. Поэтому импорт в Россию идет через Киргизию и Казахстан — не весь, конечно, но заметная часть.

Вместе с бизнесом в Киргизию приехали и россияне. Вот что рассказала Бизнес ФМ жительница Бишкека Азиза:

«Стало очень много россиян. Они здесь достаточно хорошо себя чувствуют и работают. Ну, работают как, они по сути релоцировались сюда, зарплату получают здесь, живут здесь же. Трудности, с которыми сталкиваются, что если нужно что-то оплатить в России, то нужно как-то придумать, как перевести деньги. Не во всех банках есть переводы, не везде эти переводы работают. В принципе, чтобы что-то отсюда оплатить в России — миллион сложностей. У нас даже есть свой чатик, где мы просто меняемся деньгами — у кого рубли зависли, у кого сомы».

Юристы рассказывают, что в последние месяцы в России выросло число запросов на регистрацию компаний или ИП в Киргизии. Возможно, отчасти это связано с налоговыми изменениями, которые в РФ вступают в силу с января. А в Киргизии у бизнеса очень низкие налоги. Продолжает международный корпоративный юрист компании World Open Вячеслав Склянкин:

Вячеслав Склянкин, международный корпоративный юрист компании World Open: «Официальную статистику надо будет подбить, я вам так сразу не назову, но у нас очень большой поток сейчас «лидов», заказов на именно на релокацию бизнеса в Киргизию. Налог на прибыль 10%, НДС 12% — это значительно ниже, чем в России. Плюс имеется возможность взаимодействия с зарубежными контрагентами, то есть условно, и с Россией, и зарубежными контрагентами не возникает никаких трудностей, поэтому очень привлекательная юрисдикция. Для IT, для креативных агентств есть определенные виды деятельности, там налог от 2% до 6%. То есть, упрощенный режим действует. К нам в основном обращаются айтишники».

А еще в Киргизии есть пять внутренних офшоров. Так, например, резиденты свободной экономической зоны «Бишкек» освобождены от налога с продаж, налога на землю, на имущество и на прибыль.

С регистрацией компаний в Киргизии у россиян есть некоторые сложности, связанные с гражданством и налоговым резидентством. И наверняка есть различные схемы, однако рассказывать о них подробно никто не хочет. Но в интернете есть много предложений о регистрации компаний в Киргизии «под ключ». Разброс цен — от 2 тысяч до 7 тысяч евро. И уже через несколько дней можно стать владельцем киргизской компании. Говорит юрист, партнер компании GS Law and Consulting Александр Алексеев:

Александр Алексеев, юрист, партнер компании GS Law and Consulting: «Регистрация компании занимает от недели до месяца. Документы совершенно типовые, включая идентификационные, такие, как паспорт. Если я не ошибаюсь, чтобы зарегистрировать компанию, надо становиться на налоговый учет в Киргизии, чтобы показывать, что ты здесь живешь, сидишь и собираешься заниматься деятельностью. А дальше просто технически открывается счет в банке, вкладывается уставной капитал, который можно тратить, и человек начинает заниматься бизнесом через киргизскую компанию».

Редакция Бизнес ФМ пыталась пообщаться с российскими предпринимателями, недавно переехавшими в Киргизию. Но разговаривать с журналистами они, похоже, не очень хотят.